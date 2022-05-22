Никаких подтверждений этого заявления не предоставили.

Один из чиновников режима Лукашенко сообщил, что на территорию Беларуси проникли "украинские диверсионно-разведывательные группы". Однако доказательств своих слов он не предоставил.

Такое заявление сделал государственный секретарь Рады безопасности Беларуси Александр Вольфович в эфире телеканала "Беларусь-1".

"Идет инженерное оборудование участков вдоль украинско-белорусской границы, минирование, осуществление завалов, действия диверсионно-разведывательных групп, в том числе с заходом на белорусскую территорию", — заявил Вольфович.

Никаких доказательств проникновения диверсантов на территорию Беларуси чиновник не предоставил. Нет ни фото- или видеоматериалов, ни свидетелей, ни следов деятельности украинских бойцов.

Вольфич также заявил о группировке наших войск численностью 20,5 тыс. человек, которая якобы расположена на западе и в центре страны. В Беларуси насчитали 10,5 тыс. солдат на Ривненском направлении, 5,5 тыс. — на Киевском и 4,5 тыс. — на Черниговском. Откуда взялись эти данные, чиновник опять-таки не рассказал.

Напомним, 20 мая в Генштабе ВСУ сообщили, что Беларусь собрала на границе с Украиной до семи батальонов. В тот же день премьер-министр РБ Роман Головченко сделал несколько заявлений. По его словам, РБ не выступает "стороной конфликта" и не собирается нападать на Украину. А сегодня стало известно, что Беларусь усилила разведывательную деятельность на границе.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

Вас также могут заинтересовать новости: