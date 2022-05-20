Александр Лукашенко посоветовал молодежи меньше "зависать" в смартфонах.

Александр Лукашенко заявил, что не пользуется мобильным телефоном. Он осознал его недостатки, которые остальные тоже потом поймут.

Об этом пишет российское пропагандистское издание "РИА Новости".

По его словам, использование мобильного не безопасно. Он посоветовал молодежи меньше "зависать" в смартфонах.

"Надо иногда его в сторону отложить и заняться настоящей жизнью. Надо наших детей и молодежь хоть иногда оттаскивать от телефона, это очень важно. Наше общество скоро поймет недостатки этого, пока мы еще не все осознали, начинаем осознавать. Но здесь недостатков очень много и опасности для такого возраста ребят и девчонок", - заявил Лукашенко.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин так же не пользуется мобильным телефоном.

Как ранее сообщал УНИАН, непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко признал, что санкции против его страны и РФ за войну в Украине все же работают. Вскоре от автомобилей Mercedes в этих странах придется отказаться в пользу "чуда советского автопрома" - "Москвича". Он помечтал, что "придет время, когда у нас будут свои Mercedes".

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