Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.

Вооруженные силы Беларуси усилили ведение разведки на Волынском и Полесском направлении.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил республики Беларусь усилили ведение разведки, отмечено развертывание дополнительных средств радиоэлектронной разведки в приграничных районах Гомельской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сохраняется угроза нанесения с территории Беларуси ракетных и авиационных ударов по объектам на территории Украины.

Как писал УНИАН, накануне спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник сообщил, что до 7-ми батальонов белорусских войск продолжают усиливать участок границы с Украиной в Брестской и Гомельской областях.

Говоря о Волынском и Полесском направлениях, он отметил, что там обстановка существенных изменений не претерпела.

Начальник Генштаба ВС Беларуси Виктор Гулевич 10 мая объявил о развертывании группировки сил специальных операций на границе с Украиной.

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