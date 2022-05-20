Премьер Беларуси заявил, что страна "исключает нападение на любое государство".

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко отметился рядом циничных заявлений по Украине. В частности, он заявил, что Беларусь является "мирным государством", а ее Конституция "исключает агрессию со своей территории в отношении других государств". Несмотря на это, именно с территории Беларуси россияне сыпят ракетами по мирным украинским городам.

Об этом Головченко заявил в интервью Al Arabiya, информирует белорусское госСМИ BELTA.

"Коллективный Запад всячески пытается навешать на нас ярлык или агрессора, или соагрессора. Им это выгодно - надо же чем-то оправдывать давление на страну, но Беларусь не является стороной конфликта и не намерена участвовать вооруженным путем в его решении. И это неоднократно отмечалось нами на всех уровнях, в частности Президентом. Беларусь - мирная страна, наша Конституция исключает агрессию со своей территории в отношении других государств", - заявил Головченко.

Он заверил, что Беларусь якобы исключает нападение на любую страну. В то же время о размещении российских военных на территории страны и запусках ракет с ее территории по Украине Головченко не упоминал.

Кроме того, белорусский премьер не рассказал, что российские оккупанты используют белорусские аэропорты, а белорусы обслуживают их военную технику.

Как известно, российские войска с начала полномасштабного вторжения 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси. В апреле ВСУ вытеснили российские войска из северных областей страны, оккупанты отошли на территорию Беларуси, откуда были передислоцированы на российскую территорию и затем снова на украинскую территорию.

С территории Беларуси РФ периодически запускает по украинским объектам ракеты.

По оценке украинского военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова, президент РФ Путин заставляет Лукашенко ударить в направлении Луцк – Львов.

Начальник Генштаба ВС Беларуси Виктор Гулевич 10 мая объявил о развертывании группировки сил специальных операций на границе с Украиной.

По данным Минобороны, к 7-ми батальонов белорусских войск продолжают усиливать участок границы с Украиной в Брестской и Гомельской областях.

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