По оценке аналитиков, Путин достигнет значительных успехов в усилении влияния на Минск, независимо от результатов вторжения в Украину.

Североатлантический альянс должен серьезно подготовиться к возможному сценарию, при котором Россия полностью контролирует Беларусь.

Об этом заявили аналитики Института изучения войны (ISW). Они убеждены, что президент РФ Владимир Путин, вероятно, достигнет значительных успехов в усилении своего влияния на Беларусь, независимо от итогов вторжения в Украину.

"Вероятные постоянные успехи России в Беларуси ставят Запад перед выбором, что делать с потенциальным будущим ландшафтом безопасности на восточном фланге НАТО. Если Запад позволит Путину сохранить его нынешние успехи в Украине, в частности в Крыму и восточной Херсонской области, тогда Кремль сможет использовать как оккупированные как белорусские, так и украинские территории для дальнейшей угрозы Украине и восточному флангу НАТО", - объяснили эксперты.

Видео дня

По мнению аналитиков, Запад может альтернативно установить условия для будущего, в котором территориально целая Украина станет надежным военным партнером в защите восточного фланга НАТО от России и оккупированной РФ Беларуси.

"Это желаемое долгосрочное будущее основывается на немедленных и постоянных решительных действиях Запада по предоставлению Украине возможности изгнать российские силы со своей территории. Чрезвычайно маловероятно, что Запад сможет победить или эффективно ответить на российскую кампанию по поглощению Беларуси, предварительно не преодолев российское вторжение в Украину", - подытожили в ISW.

Отношения РФ и Беларуси

С начала полномасштабного вторжения Россия использует Беларусь как плацдарм для авиаударов по Украине.

Как ранее сообщал УНИАН, в Кремле разработали детальный план "ползучей аннексии" Беларуси политическими, экономическими и военными средствами до 2030 года. По данным журналистов, согласно плану, подготовленному осенью 2021 года, Кремль собирается не позднее конца десятилетия сформировать союзное государство России и Беларуси.

В прошлом году в Беларуси заявили, что создали с россиянами общую военную группировку для защиты "Союзного государства".

Вас также могут заинтересовать новости: