Россияне бьют по жилым домам в городе, ориентируясь на дым от печек - буржуек.

Из-за обильных дождей, мокрой почвы, что не дает возможности продвигаться технике, оккупанты не могут пока начать третью массированную волну наступления на Авдеевку. Об этом сказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона.

"Третья волна однозначно будет, враг перегруппировался после второй волны неудачных своих штурмовых действий, подтягивал резервы как техники, так и личного состава. Скорее всего, они готовы к третьей волне, но погодные условия им немного не дают применять технику, потому что почти неделю падал обильный дождь, почвы очень "тяжелые" и техника не едет", - отметил он.

По его словам, оккупанты не прекращают штурмовать город ни днем, ни ночью, больше внимания уделяют северной части города.

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"Враг с востока, то есть со стороны Промки, почти не ведет активных действий, там просто работает артиллерия, а с юга - также происходит немало штурмов и ситуация там непростая, но наибольшая активность на севере города", - подчеркнул Барабаш.

Говоря о попытках врага захватить Авдеевский коксохимический завод, Барабаш отметил, что в этом логики нет.

"Это определенная ловушка, а Террикон – это серая зона, где они сейчас бьют артой, разбивают сам завод, пытаются в том направлении проводить штурмовые действия, но прорывов нет, наши воины мужественно защищают", - отметил Барабаш.

Руководитель Авдеевской МВА сказал, что все свои неудачи на передовой враг компенсирует огромным количеством обстрелов, авиаракетными и бомбовыми ударами по городу.

"Сегодня, кстати, с 10.30 до 10.55 12 Кабов (крылатых авиабомб - УНИАН) залетели в город – сугубо по городской застройке", - подчеркнул он. При этом добавил, что пока информации не поступало о погибших и раненых.

Барабаш рассказал, что в городе осталось 1574 гражданских лица, но за последние несколько дней очень много людей из-за массированных вражеских обстрелов записывается на эвакуацию. По его словам, за период обострения из 6 магазинов остался только один – три вдребезги разбомбили оккупанты, потому что они бьют по тем локациям, где собираются люди – по больнице, магазинам, по волонтерскому пункту.

Также отметил, что в городе остается два врача и четыре медсестры и они в больнице пытаются оказывать медицинскую помощь людям, хотя туда добраться очень трудно, потому что враг обстреливает подходы к зданию медицинского учреждения.

Ситуация в Авдеевке

Как сообщал УНИАН, специалисты прогнозируют, что российские оккупанты в ближайшее время начнут третью волну атаки на Авдеевку с целью окружить и захватить город. По украинским позициям враг стреляет постоянно, стрелковые бои не утихают ни днем, ни ночью. Оккупанты хотят окружить Авдеевку, но благодаря устойчивости Сил обороны им это не удается.

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