Враг ждет, чтобы подсохли грунты и можно было продвигаться техникой.

Российские оккупанты со дня на день начнут третью волну атаки на Авдеевку с целью окружить и захватить город.

Об этом сказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона.

"Мы понимаем, что третья волна со дня на день начнется. Немного сейчас просохнут грунты и они все такое поедут, потому что есть определенное накопление (речь идет о технике и оккупантах - УНИАН). Наши отрабатывают по ним, но их реально очень много", - отметил он.

Барабаш рассказал, что по украинским позициям враг стреляет постоянно. "Тишины там не бывает - стрелковые бои не утихают ни днем, ни ночью. Пехота лезет с юга и с севера, пока технику они не используют. Все такое пытаются окружить город. Есть перехват, и в их телеграм – каналам раздувают информацию, что теперь у них новая цель – коксохим (речь идет об Авдеевском коксохимическом заводе - УНИАН), что его надо взять и точка", - сказал он.

Начальник МВА рассказал, что сегодня утром произошел массированный обстрел оккупантов Авдеевки – где-то с 6.05 по 6.40 по старой части города "били изрядно". По его словам, в результате авиабомбового удара ранены мать и сын соответственно 1938 года и 1951 года рождения, они госпитализированы. При этом добавил, что враг палит из всего, что у него есть - за минувшие сутки по общине было чуть более 40 массированных обстрелов.

Барабаш рассказал, что по состоянию сегодня на утро – 1583 гражданских людей остается в городе. При этом отметил, что есть определенная надежда, что часть из них в ближайшие дни уедут из города - план эвакуации на неделю расписан.

Также сообщил, что гуманитарная ситуация в оккупированных селах вблизи Авдеевки очень сложная - гумпомощи там нет, магазинов нет, а орки выгоняют людей из их домов, заселяются в их дома. Барабаш рассказал, что, в частности, несколько дней назад у одного мужчины оккупанты забрали автомобиль "Жигуль" и просто ради забавы его сожгли.

Ситуация на Авдеевском направлении

Как сообщал УНИАН, 2 ноября Институт по изучению войны (ISW) отметил, что российские оккупанты готовятся к новой волны сильно изнурительных наземных атак.

Аналитики допустили, что россияне готовятся перейти к таким лобовым атакам под руководством пехоты после артиллерийской подготовки, чтобы компенсировать тяжелые потери техники в Авдеевке в октябре.

В институте отмечают, что нынешняя ситуация под Авдеевкой является свидетельством более широкой неспособности российского Генштаба усвоить уроки, полученные российскими войсками во время предыдущих неудачных наступательных операций в Украине, среди других группировок сил на всем театре военных действий.

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