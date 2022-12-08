Диктатор Лукашенко пока воздерживается от привлечения его вооруженных сил к "спецоперации" Кремля.

Попытки России заставить Беларусь присоединиться к войне в Украине могут вызвать внутренние трения в армии республики.

Как отмечают аналитики американского Института изучения войны, это подтверждает и украинский Генштаб. В частности, 7 декабря ГШ ВСУ сообщил о росте недовольства деятельностью беларуского военно-политического руководства за угрозы вступления Беларуси в войну в Украине среди военнослужащих беларуской пограничной службы и вооруженных сил.

Ранее аналитики ISW предполагали, что российский министр обороны Сергей Шойгу летал в Беларусь на встречу с Александром Лукашенко и министром обороны Беларуси Виктором Хрениним, чтобы продолжить давление на Беларусь и заставить ее поддержать наступательную кампанию России в Украине. В то же время беларуские чиновники, в частности Лукашенко и Хренин, использовали риторику для поддержки текущей российской информационной операции, направленной на закрепление украинских сил на беларуско-украинской границе с угрозой вступления Беларуси в войну.

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"Российское давление и участие беларуских официальных лиц в продолжающейся российской информационной операции могут вызвать беспокойство среди беларуских военных. ISW продолжает оценивать, что Беларусь вряд ли вступит в войну в Украине из-за внутренних факторов, которые сдерживают готовность Лукашенко это сделать", - говорится в отчете.

Беларусь помогает России в войне против Украины

С первых дней полномасштабного вторжения Лукашенко дал Путину территорию республики в пользование русской армии. Именно оттуда российские танки прорывали украинскую границу 24 февраля.

Из Беларуси летят российские ракеты.

По мнению западных аналитиков пока Беларусь занимается отвлечением украинских сил от сосредоточения на горячих участках фронта. Однако ВСУ готовятся в случае вторжения беларуской армии.

Режим Лукашенко также помогает оккупантам ремонтировать разбитую технику, перебрасывать технику в Украине подобное.

Минск среди всего действует против Украины и на международном уровне. 13 сентября режим Лукашенко не поддержал осуждение попытки Путина аннексировать украинские регионы.

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