Ракета попала в землю вблизи лечебного учреждения, обошлось без пострадавших.

Утром оккупанты нанесли ракетный удар по Змиеву Харьковской области.

Об этом в Telegram сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Сегодня около 4 часов утра зафиксировали один ракетный удар в городе Змиев Чугуевского района, ракета попала в землю вблизи лечебного учреждения. К счастью, никто не пострадал", - сообщил он.

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Синегубов также напомнил, что этой ночью россияне нанесли по Немышлянскому району Харькова два ракетных удара.

"Одна из ракет попала в двухэтажное здание, загорелась автомойка, которая была рядом, пострадали кафе, магазины, автомобили. Вторая ракета попала в землю. Предварительно, без пострадавших", - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, 6 сентября оккупанты обстреляли Харьков. Вследствие обстрела сильно пострадал жилой дом и повреждено административное здание. Двух женщин и мужчину спасли из-под развалин жилого дома.

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