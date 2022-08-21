Одна из вражеских ракет попала в недостроенный частный дом.

Ночью враг выпустил ракеты из Белгорода на Харьковщину, ранены два человека.

Об этом в своем Telegram сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Этой ночью обстрелы г. Харьков не зафиксированы, впрочем российские оккупанты наносили ракетные удары по Харьковской области. Около полуночи из г. Белгород был зафиксирован пуск ракет. В пгт Рогань Харьковского района 1 ракета попала в недостроенный частный дом, произошел пожар. 2 человека - мужчина 36 лет и 24-летняя женщина - получили ранения", - сообщил он.

Кроме того, удар 2 ракетами зафиксирован в поселке Докучаевское Харьковского района. Были повреждены хозяйственные здания учебного заведения. Произошел пожар на открытой территории. Никто не пострадал.

Напомним, 20 августа стало известно, что захватчики нанесли удар по пригороду Харькова. По предварительным сведениям, обошлось без пострадавших.

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