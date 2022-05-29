В частности, уничтожены две крылатые ракеты оккупантов и скопление вражеской техники.

За воскресенье, 29 мая, украинские военные уничтожили пять беспилотников, ротно-тактическую группу и склад боеприпасов врага.

Как сообщает командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины, сегодня, 29 мая, противник несколько снизил ракетные обстрелы и авиационную активность вокруг украинских границ.

В частности, в Сумской области истребители Воздушных сил ликвидировали два вражеских БпЛА, еще три беспилотника поразили подразделения Сухопутных войск группировки Объединенных сил.

Кроме того, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил на восточном направлении уничтожили две крылатые ракеты.

"А ударная авиация Воздушных сил наносит воздушный удар по оккупационным войскам в районе населенного пункта Долгенькое. Штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24М уничтожают ротно-тактическую группу, склад боеприпасов, скопления боевой бронированной техники и живую силу раш*стов", - добавили в командовании.

Ранее сообщалось, как ВСУ совершили контратаку на юге от Кривого Рога, уничтожив 63 оккупанта и 19 единиц вражеской техники.

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