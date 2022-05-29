Вероятно, это были беспилотники оккупантов.

Прошлой ночью Воздушные силы Украины в небе над Сумской областью сбили две вражеские цели. Вероятнее всего, это были российские беспилотники, однако информация требует уточнения.

Данными об успешной работе украинской авиации поделился руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в личном Telegram-канале.

"Сегодня ночью авиация Воздушных сил работала в небе Сумщины. Наши истребители поразили две цели над Роменским районом. Вероятно, враждебные БПЛА", — написал Живицкий.

Напомним, российские оккупанты регулярно обстреливают пограничные районы Сумской области. Например, сегодня, 29 мая, с территории РФ прилетело около 20 снарядов. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. А вчера российский истребитель сделал шесть пусков неуправляемых ракет по районам вблизи границы. В результате была ранена одна женщина — осколок от снаряда попал ей в ногу.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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