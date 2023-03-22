Террористов в лесу "выкосили" минометными залпами.

Российские оккупанты пытались незаметно подойти к позициям ВСУ, но их вовремя заметила украинская разведка и направила "пламенное приветствие".

На кадрах видно, как штурмовая группа, крадучись, передвигается по лесополосе в попытке приблизиться к ВСУ. Однако отряд захватчиков заметил зоркий глаз разведки бригады "Спартан".

По штурмовикам открыли "приветственный" огонь 60-мм минометами. Минометные залпы по очереди "выкосили" каждого террориста.

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Сообщается, что вражеская группа была обезврежена.

Потери РФ в Украине - что известно

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 167 490 захватчиков, из них рекордных 920 "тел" за 21 марта.

Больших потерь оккупанты терпят на Бахмутском направлении. Во время очередной неудачной "вылазки" оккупанты потеряли еще 6 своих бойцов.

Эпическое видео опубликовала тактическая группа "Адам": бойцы ловко забросили гранату в окоп к наемнику, который прятался между тел убитых товарищей, - ему пришлось себя добивать.

В сети заверилось видео и "прилета" мины по оккупанту-мародеру, который во время удара перебирал краденые продукты на тачанке.

Кроме того, силы ССО показали кадры ликвидации целой роты оккупантов на Бахмутском направлении.

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