Россияне задумались над рисками возможных операций у побережья Украины.

Российская Федерация больше не уверена в успехе морских операций вблизи побережья Украины после сокрушительного удара по десантному кораблю "Саратов", который уничтожили ВСУ в порту оккупированного Бердянска.

Об этом сообщает британская разведка.

"Уничтожение десантного корабля "Саратов" в Бердянске, вероятно, подорвало уверенность ВМС России в дальнейшем проведении операций вблизи берегов Украины", - сообщает разведка.

Кроме того, ранее британские спецслужбы сообщили, что Россия продолжает блокаду украинского черноморского побережья. Вследствие этого враг отрезал Украину от международной морской торговли.

Напомним, что уничтожение "Саратова" стало настоящей победой Украины в войне против РФ. Его уничтожили в порту Бердянска. В результате взрыва были повреждены еще два российских корабля. Командиры поврежденных десантных кораблей РФ в Бердянске в 2014 году изменили присяге и перешли на сторону оккупантов.

В 2014 году ВДК "Саратов" участвовал в незаконной оккупации Крыма, выполнил 4 похода в Средиземное море.

В 2022 году, во время полномасштабной войны против Украины, корабль зашел в порт Бердянска. Где и был уничтожен украинскими военными. Интересно, что "сдал" местонахождение "Саратова" пропагандист канала "Звезда" Валентин Гвоздев.

На борту могут располагаться до 1500 тонн техники и грузов.

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