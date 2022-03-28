Вражеская блокада Черноморского побережья все еще продолжается.

Военная разведка Британии заявила, что Россия продолжает блокаду украинского черноморского побережья. Вследствие этого враг отрезал Украину от международной морской торговли.

Об этом пишет Reuters.

Британцы наблюдают целенаправленное блокирование украинского побережья в Черном море со стороны РФ. Поэтому Украина оказалась фактически изолирована от Международной морской торговли.

Британская разведка добавила, что военно-морские силы России продолжают наносить ракетные удары по объектам на всей территории Украины. Пуски в основном происходят в акватории Черного моря.

Напомним, что ранее Командование Военно-Морских сил ВС Украины заявило о враждебной провокации в Черном море возле Одессы.

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