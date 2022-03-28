Военная разведка Британии заявила, что Россия продолжает блокаду украинского черноморского побережья. Вследствие этого враг отрезал Украину от международной морской торговли.
Об этом пишет Reuters.
Британцы наблюдают целенаправленное блокирование украинского побережья в Черном море со стороны РФ. Поэтому Украина оказалась фактически изолирована от Международной морской торговли.
Британская разведка добавила, что военно-морские силы России продолжают наносить ракетные удары по объектам на всей территории Украины. Пуски в основном происходят в акватории Черного моря.
Напомним, что ранее Командование Военно-Морских сил ВС Украины заявило о враждебной провокации в Черном море возле Одессы.