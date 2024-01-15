У Путина говорят, что война вообще не касается Кремля, и спрашивать нужно у Шойгу.

В Кремле утверждают, что якобы ничего не знают об уничтожении двух стратегических самолетов военной связи и радиоразведки силами украинской ПВО над Азовским морем. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

Так, на вопрос журналистов, действительно украинская противовоздушная оборона поразила самолет радиолокационной разведки А-50 и самолет-ретранслятор Ил-22 армии России, Песков заявил, что такой информации у него нет.

"Потом, все-таки это тема, которая касается хода специальной военной операции", – добавил он и порекомендовал уточнять эту информацию в Министерстве обороны РФ

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Уничтожение российских самолетов над Азовским морем

Как писал УНИАН, вечером 14 января народный депутат от "Слуги народа" Юрий Мысягин в своем Telegram-канале соообщил, что около 21:00 украинская ПВО нанесла огневое поражение двум самолетам Воздушно-космических сил РФ над Азовским морем – самолету дальней радиолокационной разведки А-50 и самолету Ил-22, который может выполнять задачи ретранслятора и воздушного командного пункта.

По его словам, подбитый Ил-22 пытался добраться до ближайшего аэродрома, но пропал с радаров в районе Керчи. Впоследствии спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук сообщил, что его источники фиксируют исчезновение с радаров А-50 в районе Азовского моря и подбитие Ил-22.

Около полудня 15 января главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил эту информацию, уточнив, что оба самолета были уничтожены.

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