Первые фотографии уничтоженного флагмана свидетельствуют о том, что море было спокойным.

Подбитый украинскими военными крейсер "Москва" буксировали не во время шторма, как уверяют в Минобороны страны-агрессора.

Об этом свидетельствуют фотографии подбитой "Москвы", которые появились в сети только сейчас.

Российская сторона уверяла, что крейсер, на борту которого находилось более 500 моряков, буксировали во время шторма. Неспокойное море якобы мешало операции, поэтому флагман пошел ко дну.

Однако фото с места событий свидетельствуют об отсутствии шторма.

Более того, появилось первое видео буксировки "Москвы". Штормовых волн на видео не видно. Это еще раз подтверждает то, что русские врут об обстоятельствах уничтожения крейсера.

Ракетный крейсер "Москва" пошел ко дну: что известно

13 апреля в акватории Черного моря в российский ракетный крейсер"Москва" попали украинские крылатые ракеты "Нептун". По данным украинского военного командования, в результате корабль получил повреждения, загорелся, впоследствии перевернулся и утонул.

В Минобороны РФ утверждали, что на корабле произошла детонация боеприпасов, а утонул он при буксировке.

Справка УНИАН. "Москва" - российский гвардейский ракетный крейсер. Входил в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота ВМФ России. Построенный в свое время на судостроительном заводе в Николаеве, первоначально получившем название "Слава", позже был переименован в "Москва".

24 февраля 2022 года во время российского вторжения в Украину участвовал в захвате острова Змеиный.

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