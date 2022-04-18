13 апреля в акватории Черного моря в российский ракетный крейсер "Москва" попали украинские крылатые ракеты "Нептун".

Западные OSINT-журналисты публикуют возможно первое реальное фото подбитого украинскими ракетами "Нептун" российского крейсера "Москва" в Черном море.

Об этом говорится на странице OSINTtechnical в Twitter.

Журналисты проанализировали фото, выложенное в сеть после затопления корабля 15 апреля. По их мнению, прежде чем пойти ко дну крейсер еще боролся с пожаром внутри помещений.

На сделанных очевидцами снимках столбы дыма уходят из иллюминаторов "Москвы", что позволяет предположить большой масштаб пожара.

Ракетный крейсер "Москва" пошел ко дну: что известно

13 апреля в акватории Черного моря в российский ракетный крейсер"Москва" попали украинские крылатые ракеты "Нептун". По данным украинского военного командования, в результате корабль получил повреждения, загорелся, впоследствии перевернулся и утонул.

В Минобороны РФ утверждали, что на корабле произошла детонация боеприпасов, а утонул он при буксировке.

Справка УНИАН. "Москва" - российский гвардейский ракетный крейсер. Входил в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота ВМФ России. Построен в свое время на судостроительном заводе в Николаеве, первоначально получил название "Слава", позже был переименован в "Москва".

24 февраля 2022 года во время российского вторжения в Украину участвовал в захвате острова Змеиный.

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