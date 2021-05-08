Украинский защитник получил пулевое ранение 28 апреля вблизи села Зайцево Бахмутского района.

В военном госпитале Харькова умер военный из Полтавской области Виктор Городниченко, который был ранен на Донбассе 28 апреля.

Читайте такжеВ госпитале скончался боец 53-й бригады, которого месяц назад ранили в голову на Донбассе (фото)Об этом сообщил в соцсети Полтавский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

"Сегодня в военном госпитале умер воин из Полтавщины – старший солдат Городниченко Виктор Анатольевич. Украинский защитник получил пулевое ранения 28 апреля вблизи села Зайцево Бахмутского района в результате вражеского выстрела снайпера российско-террористических сил", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что ему была оказана неотложная помощь, затем военного эвакуировали в больницу в Бахмут, позже – в Харьков. "Но сегодня, после изнурительных операций, житель Миргородского района скончался", - говорится в сообщении.

"Время и место отдания воинских почестей будет сообщено позже", - подытожили в Полтавском областном ТЦК и СП.

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Автор: Ирина Погорелая