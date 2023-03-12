По его словам, каждый украинский воин готов стоять.

Командир подразделения ВСУ Денис Ярославский заявил, что у Бахмуту может повториться ситуация с Дебальцево, когда были отрезаны все трассы, а выход войск может поставить под удар всю колонну.

"Сейчас в Бахмуте идут бои непосредственно на улицах. За каждый переулок идут стрелковые бои. Врагу за полторы недели удалось с Ягодного продвинуться на 1,5 км вглубь Бахмута. Тяжело удерживать каждый дом, каждый частный сектор. Особая опасность в том, что горловина так называемого оперативного котла составляет чуть более 4 км", - отметил в эфире "Эспрессо" командир подразделения.

По его словам, сейчас простреливаются все пути обеспечения Бахмута. Враг пытается отрезать логистику ВСУ.

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"Без логистики нет ничего - ни ротации, ни подвоза БК. Враг это понимает и пытается прежде всего перерезать логистику. Мы понимаем, что может быть повторение Дебальцево. Такая же ситуация, когда трассы отрезаны и целенаправленный выход войск может поставить под удар всю колонну. Из-за этой горловины в 4 км - это очень опасно. Наше отличие от россиян, когда мы брали в оперативное окружение некоторые места при контрнаступлении, россияне бросали все и бежали. Мы стоим - это наш дух", - пояснил военный.

Он подчеркнул, что каждый украинский воин готов стоять. Бойцы ждут, когда из Европы на подмогу прибудут собратья, которые сейчас проходят обучение.

"Также есть время возвращения с учений наших корпусов, которые сейчас в Европе. Это очень обученные за 3-4 месяца бригады, которые прошли обучение и возвращаются с пониманием школы НАТО. Все мы ждем, что эта группа на поддержку придет и мы сможем расширить эту горловину оперативного котла. Также сейчас под Бахмутом россияне сжигают ЧВК "Вагнер". Это принятое решение их там похоронить", - подытожил Ярославский.

Ситуация в Бахмуте

В городе Бахмут и его окрестностях уже несколько месяцев идут сверхтяжелые бои. Украинские воины продолжают героически защищать город-крепость.

По данным ISW, российские военные и наемники ВПК "Вагнера" продолжили атаковать Бахмут, но не осуществили никаких заявленных продвижений в черте города и окрестностей 11 марта.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что позиция не отходить из Бахмута, для захвата которого россияне привлекают все возможные ресурсы, и усилить там оборону была поддержана на заседании Ставки единодушно.

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