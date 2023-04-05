Оккупанты вывели в море шесть ракетоносителей.

Российские захватчики увеличили свою корабельную группировку в Черном море до 15 единиц.

Об этом сообщается на странице Оперативного командования "Юг" в социальной сети Facebook. "На фоне активности вражеской авиации на юго-восточном направлении, увеличение корабельной группировки в Черном море до 15 единиц, среди которых аж 6 ракетоносителей, 2 из которых - подводные, может свидетельствовать о чрезвычайно высокой угрозе ракетного удара", - предупредили они.

Отмечается, что при максимальном снаряжении общий залп может достигать 40 ракет "Калибр". Хотя снаряженными могут быть не все ракетоносители, украинцев призывают относиться ответственно к сигналам воздушной тревоги.

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Массированные обстрелы Украины

Как известно, Россия систематически массированно обстреливает Украину ракетами и дронами-камикадзе. Осенью и зимой они постоянно били по энергетической инфраструктуре, пытаясь оставить украинцев без света и тепла.

9 марта они в очередной раз атаковали территорию Украины, обстрел продолжался более шести часов. Впоследствии стало известно, что Россия за сутки выпустила по стране 95 ракет различного базирования.

В Минобороны РФ тогда назвали эту атаку "ударом возмездия" за проникновение "украинской ДРГ" на территорию Брянской области.

С тех пор оккупанты продолжают бить по Украине ракетами, а также запускать иранские дроны-камикадзе.

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