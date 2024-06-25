В Офисе президента заявили, что ждут продолжения этого процесса уже в ближайшее время.

Во вторник, 25 июня, из российского плена вернули 90 украинских военнослужащих.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. По его словам, из плена освободили воинов Национальной гвардии, Военно-морских сил, армии, территориальной бороны и пограничной службы.

"Те, кто защищали Мариуполь. Те, кто защищали ЧАЭС. Те, кто были на Херсонском, Донецком, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях. Помним обо всех наших людях в российском плену. Продолжаем работу для освобождения каждого и каждой", - написал он.

Глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что среди военных 52 защитника "Азовстали" и пленные с Чернобыльской атомной электростанции. "В ближайшее время ждем продолжения. Это важный обмен. Ключевое для нас - вернуть всех наших людей домой. Чтобы каждый военный обнял родных, ступил на родную землю, дышал свободным воздухом. Задача от Президента - вернуть всех. Спасибо нашей команде за работу. Благодарен ОАЭ за содействие обмену", - говорится в сообщении.

В российском Министерстве обороны заявили, что обмен прошел по формуле "90 на 90", посредником выступили Объединенные Арабские Эмираты.

Обмен пленными

Как известно, ранее Папа Римский Франциск призвал Украину и Россию провести обмен пленными в формате "всех на всех". Глава украинской разведки Кирилл Буданов сказал, что Украина выступает только "за", но российская сторона не заинтересована в этом.

Недавно Координационной штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщал, что сейчас в российском плену остаются 403 украинских женщины.

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