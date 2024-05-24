Оккупанты игнорирует все обращения с требованием вернуть женщин, а также не дает представителям МККК доступа к местам содержания пленных.

Сейчас в российской неволе находятся 403 украинских женщины, многие из них - незаконно удерживаемые гражданские.

Как сообщается в Telegram-канале Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, также есть женщины, судьба которых неизвестна с 2014 года. Условия содержания женщин не соответствуют Третьей Женевской конвенции об обращении с военнопленными. А освобожденные из плена рассказывают об унижении, негуманных условиях содержания, недостаточном питании, невозможности получить квалифицированную медицинскую помощь и связаться с родными.

"Также россияне продолжают запрещать представителям Международного комитета Красного Креста доступ к местам содержания пленных и гражданских, которых в РФ и на ВОТ насчитывается более 100. Украинская сторона не раз предлагала России освободить женщин в первую очередь, зато представители страны-агрессора занимаются манипуляциями, в частности обнародованием различных списков. Но за этим всем кроется нежелание продолжать обмены", - заявляют в КШППВ. Видео дня

По их данным, на требования вернуть плененных женщин российская сторона отвечает молчанием и игнорирует все обращения.

"Женщины, так же как и тяжелораненые, тяжелобольные согласно международному гуманитарному праву должны быть освобождены из плена или репатриированы в нейтральные страны в первую очередь. Зато официальные представители России делают вид, что не читали подписанных их страной международных соглашений и не собираются их выполнять", - пишет штаб.

Российский плен: последние новости

По информации правозащитников, по состоянию на март Россия принудительно удерживала не менее 7 тысяч гражданских украинцев. Среди них есть и журналисты, в частности корреспондент УНИАН Дмитрий Хилюк.

Доктор политических наук, член экспертного совета Центра гражданских свобод Михаил Савва рассказал, что за два года во время обменов удалось вернуть 160 гражданских. По его словам, россияне сами решают, кого отдать, и передают их "в дополнение к военнопленным".

По данным Минреинтеграции Украины, по состоянию на конец июня 2023 года в российском плену находились 126 женщин, из них 46 - военнослужащие и 80 - гражданские. 23 имеют детей.

Украина не удерживает в плену российских женщин, поскольку это запрещено Женевской конвенцией.

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