Президент Украины в Нью-Йорке встретился с кандидатом на пост президента США.

Власти Украины и Дональд Трамп имеют общий взгляд на то, что война в Украине должна быть остановлена. Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский в Telegram после встречи с кандидатом в президенты США от Республиканской партии.

Он отметил, что была очень содержательная встреча с Трампом:

"Представил ему план победы. Подробно обсудили ситуацию в Украине и последствия войны для нашего народа. Обсудили много деталей"

Президент Украины подчеркнул, что справедливый мир нужен.

"Мы имеем общий взгляд на то, что война в Украине должна быть остановлена. Путин не может победить. Победить должны украинцы", - подчеркнул Зеленский.

Встреча Зеленского с Трампом

Как сообщал УНИАН, кандидат в президенты США Дональд Трамп резко изменил риторику после встречи с Зеленским. В частности, он отметил, что война в Украине должна закончиться справедливо.

На вопрос журналистки, не изменил ли он свое мнение после беседы с украинским лидером, Трамп ответил, что "многое узнал", но мнение не изменил.

При этом экс-глава Белого дома подчеркнул, что он и Зеленский хотят, чтобы эта война закончилась справедливо. Республиканец подчеркнул, что даже Путин хочет окончания войны, и это "хорошая комбинация". Он подчеркнул, что должно быть "честное соглашение для всех".

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