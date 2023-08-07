В течение прошлой недели эпицентром боевых действий были восточные направления, там ситуация крайне сложная, отметили в Минобороны Украины.

В течение недели украинские военные смогли не допустить продвижения врага на нескольких направлениях восточного фронта и уничтожить немало российской техники и военных.

Как сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, прошедшая неделя на востоке была "крайне сложной" - враг бросил все силы, чтобы остановить украинское контрнаступление. По ее словам, на направлении Малая Токмачка и Работино Запорожской области Силы обороны Украины имели тактический успех и сейчас закрепляются на достигнутых рубежах.

"На протяжении всей недели восток был эпицентром боевых действий. Ощутимо увеличилось количество вражеских обстрелов - около 9 тысяч за неделю. Враг использовал около 500 тысяч боеприпасов", - рассказала она.

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В таких условиях украинские защитники не дают врагу продвигаться на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях - там продолжаются тяжелые бои.

Кроме того, на Купянском направлении на прошлой неделе россияне пытались найти слабые места в украинской обороне и тщетно вели штурмовые действия в районе восточнее Петропавловки Харьковской области.

В то же время на Лиманском направлении противник продолжал штурмовые действия с целью вытеснения наших войск в районе Серебрянского леса Донецкой области. Украинские войска успешно отражали атаки врага в районе Новоегоровки, Белогоровки, Сергеевки и Надежды.

По словам Маляр, на южном фланге Бахмутского направления украинские воины на прошлой неделе продолжали наступательные действия, однако их продвижение очень затрудняют минирование и обстрелы.

"Но наши войска заставили противника довольно затратно обороняться, потому что уничтожили немало вражеской техники и бойцов. Бои шли в течение недели и продолжаются сейчас в районе Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки", - рассказала она.

Также в течение недели на Авдеевском и Марьинском направлениях россияне сосредотачивали основные силы на попытках наступления для установления полного контроля над Красногоровкой и Марьинкой и окружения Авдеевки.

Там враг совершал и бесполезные попытки восстановить утраченное положение в районе Старомайорского.

В то же время на южном фронте украинские защитники продолжают наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

"Враг серьезно укрепляет свои оборонительные рубежи. И наши войска сейчас сталкиваются не только с минированием, но и с бетонным инженерным укреплением ключевых господствующих высот. Это существенно затрудняет продвижение", - пояснила заместитель министра.

Кроме того, на Запорожском и Херсонском направлениях россияне по-прежнему основные свои усилия бросают на ведение обороны и продолжают обстрелы украинских позиций и гражданских объектов в Запорожской, Херсонской и Николаевской областях.

При этом в течение недели противник активно применял барражирующие боеприпасы "Ланцет", а также осуществлял тщетные попытки восстановить утраченное положение юго-восточнее Новоданиловки и восточнее Работиного Запорожской области.

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Как сообщал УНИАН, в течение суток на фронте произошло 50 боевых столкновений с врагом.

В частности, на Купянском направлении украинские воины успешно отразили атаки противника в районе восточнее Петропавловки Харьковской области, на Бахмутском - в районе северо-восточнее Дилиевки.

По данным Генштаба ВСУ, россияне продолжают нести большие потери, которые всеми способами пытаются скрыть. Всего за прошедшие сутки украинские воины ликвидировали 540 российских оккупантов.

Враг также потерял 7 танков, 8 боевых бронированных машин, 12 артиллерийских систем, 4 РСЗО, одно средство ПВО, 28 беспилотников оперативно-тактического уровня, 10 автомобилей и единицу специальной техники. Общие же боевые потери России в Украине составляют около 250 тыс. 240 военных и более 30 тыс. единиц техники и вооружения.

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