Враг не получил результата от наступательных действий.

Российские оккупанты безуспешно наступают на нескольких направлениях, украинские силы продолжают контрнаступление. В течение суток произошло 50 столкновений.

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке, на Купянском направлении силы обороны успешно отбили атаки противника в районе восточнее Петропавловки Харьковской области.

На Бахмутском направлении наши воины сдерживают противника в районе северо-восточнее Дилиевки. На Авдеевском направлении Силы обороны успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки под плотным огнем авиации и артиллерии противника. На Марьинском направлении оккупанты наступают в районах Марьинки и Красногоровки, но без успеха.

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На Запорожском направлении враг не получил результата от наступательных действий в районе населенного пункта Работино Запорожской области и нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Работино и Орехова.

На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области, Спорного и Раздолевки Донецкой области, а на Шахтерском направлении - в районе Старомайорского. На Херсонском направлении противник бил авиацией в районе Ольговки Херсонской области.

Удары по оккупантам - последние новости

Вчера, 6 августа, Силы обороны нанесли удары по Чонгарскому мосту на административной границе с Крымом. Этим мостом оккупанты довозят личный состав и технику для ведения боевых действий. Также вчера был разрушен мост, который соединяет оккупированный Геническ с Арабатской стрелкой.

После этих атак враг будет иметь значительные сбои в логистике и задержки с поставками для войска, сообщают аналитики.

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