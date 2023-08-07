За сутки уничтожено 540 оккупантов, много вражеской техники.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил данные об общих боевых потерях РФ в войне против нашей страны.

С начала полномасштабного вторжения России в Украине уже уничтожено 250 тысяч 240 оккупантов, говорится в сводке Генштаба. Только за минувшие сутки ликвидировано 540 захватчиков.

Также уничтожены десятки единиц вражеской техники, в частности:

Видео дня

БПЛА оперативно-тактического уровня - 4154 (+28 за минувшие сутки);

крылатых ракет ‒ 1377 (+18);

артиллерийских систем – 4977 (+12);

танков ‒ 4244 (+7);

боевых бронированных машин ‒ 8270 (+8);

РСЗО – 709 (+4);

средств ПВО – 467 (+1);

автомобильной техники и автоцистерн – 7451 (+10);

специальной техники – 735 (+1).

Также с 24 февраля 2022 года уничтожено 315 вражеских самолетов, 311 вертолетов, 18 кораблей и катеров.

Ситуация на фронте - последние новости

По данным Генштаба, за прошедшие сутки произошло 50 боевых столкновений.

Успешно отражены атаки противника в районе восточнее Петропавловки Харьковской области, в районе северо-восточнее Дилиевки Бахмутском направлении, в районе Авдеевки, в районах Марьинки и Красногоровки.

На Запорожском направлении враг не получил результата от наступательных действий в районе Работиного Запорожской области.

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