Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил данные об общих боевых потерях РФ в войне против нашей страны.
С начала полномасштабного вторжения России в Украине уже уничтожено 250 тысяч 240 оккупантов, говорится в сводке Генштаба. Только за минувшие сутки ликвидировано 540 захватчиков.
Также уничтожены десятки единиц вражеской техники, в частности:
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 4154 (+28 за минувшие сутки);
- крылатых ракет ‒ 1377 (+18);
- артиллерийских систем – 4977 (+12);
- танков ‒ 4244 (+7);
- боевых бронированных машин ‒ 8270 (+8);
- РСЗО – 709 (+4);
- средств ПВО – 467 (+1);
- автомобильной техники и автоцистерн – 7451 (+10);
- специальной техники – 735 (+1).
Также с 24 февраля 2022 года уничтожено 315 вражеских самолетов, 311 вертолетов, 18 кораблей и катеров.
Ситуация на фронте - последние новости
По данным Генштаба, за прошедшие сутки произошло 50 боевых столкновений.
Успешно отражены атаки противника в районе восточнее Петропавловки Харьковской области, в районе северо-восточнее Дилиевки Бахмутском направлении, в районе Авдеевки, в районах Марьинки и Красногоровки.
На Запорожском направлении враг не получил результата от наступательных действий в районе Работиного Запорожской области.