Юбилейная цифра: количество "пакетированных" оккупантов достигло поразительной отметки / фото t.me/V_Zelenskiy_official

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил данные об общих боевых потерях РФ в войне против нашей страны.

С начала полномасштабного вторжения России в Украине уже уничтожено 250 тысяч 240 оккупантов, говорится в сводке Генштаба. Только за минувшие сутки ликвидировано 540 захватчиков. 

Также уничтожены десятки единиц вражеской техники, в частности: 

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  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4154 (+28 за минувшие сутки);
  • крылатых ракет ‒ 1377 (+18);
  • артиллерийских систем – 4977 (+12);
  • танков ‒ 4244 (+7);
  • боевых бронированных машин ‒ 8270 (+8); 
  • РСЗО – 709 (+4);
  • средств ПВО – 467 (+1);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7451 (+10);
  • специальной техники – 735 (+1).

Также с 24 февраля 2022 года уничтожено 315 вражеских самолетов, 311 вертолетов, 18 кораблей и катеров.

Юбилейная цифра: количество "пакетированных" оккупантов достигло поразительной отметки / инфографика УНИАН

Ситуация на фронте - последние новости

По данным Генштаба, за прошедшие сутки произошло 50 боевых столкновений.

Успешно отражены атаки противника в районе восточнее Петропавловки Харьковской области, в районе северо-восточнее Дилиевки Бахмутском направлении, в районе Авдеевки, в районах Марьинки и Красногоровки.

На Запорожском направлении враг не получил результата от наступательных действий в районе Работиного Запорожской области.

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