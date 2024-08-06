Мужчина сейчас находится в больнице.

Украинский актер театра и кино Андрей Валенский, который стал на защиту страны после российского вторжения, получил тяжелое ранение на фронте. Это произошло во время ожесточенных боев в Донецкой области.

Сейчас мужчина находится в больнице. По словам актрисы Риммы Зюбиной, у него черепно-мозговая травма, контузия, разбитое лицо, сломанный нос, сломанная левая рука, обожженная правая рука и раздробленное правое бедро.

О ранении Валенского сообщил и его коллега Артем Мяус в своем Facebook.

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"Где бы еще встретились. Андрей Валенский жив! Немного покоцаный, но живой! Восстанавливается в Киеве", - отметил актер.

По словам знакомых мужчины, ему нужна операция и долгая реабилитация. Поэтому сейчас его коллеги активно собирают средства на лечение и желают воину скорейшего выздоровления.

Что известно об Андрее Валенском

Андрей Валенский закончил театральное отделение Харьковского университета искусств. Он сыграл в более 50 кинолентах, в частности, самые известные из них "Мажор", "Второй фронт", "Дочь баяниста" и многие другие. Также мужчина играл в театрах имени Тараса Шевченко в Харькове, имени Леси Украинки и в театре Драмы и Комедии на Левом берегу Днепра в Киеве.

В 2023 году он пополнил ряды ВСУ.

Напомним, ранее звезда "Лиги смеха" Виктор Розовый рассказал о реабилитации после ранения на фронте.

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