'Старшина показывал, что мы - никто': актер-воин впервые рассказал об условиях после мобилизации

Андрей Валенский получил ранение на фронте.

Актер театра и кино Андрей Валенский, который в начале 2024 года присоединился к Вооруженным силам Украины, поделился своим опытом военной подготовки после мобилизации и рассказал о непростых условиях, в которых ему пришлось жить.

Он принял решение пойти на фронт не только ради того, чтобы избежать клейма труса, но и из профессионального интереса, стремясь глубже понять роли военных для своих будущих съемок в кино.

В интервью "Суспільному" он признался, что актерское любопытство помогало ему справляться с жестким отношением руководства во время обучения, воспринимая происходящее как подготовку к роли в фильме.

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"Это меня очень поддерживало психологически. Там был старшина немного с похмелья. Отношение к людям было, мягко говоря, как до скота. Уважения – ноль. Он всячески показывал, что мы – никто", – рассказал Валенский.

Со временем мужчина сам начал терять энтузиазм в борьбе с российскими оккупантами. Он начал сомневаться, сможет ли доверять своим демотивированным товарищам, которые испытывали страх.

"Они сидели тихонько, словно жертвы. Разговоры у них были как у жертв. А себе думал: мне с этими людьми воевать, идти в бой. Вот тогда у меня произошел сильный психологический сбой. Я не готов был воевать с этими людьми. Я ведь не могу на них рассчитывать", – вспомнил актер.

Позже его отправили на обучение в Великобританию. Хотя тренировки не были очень практичными, отношение к военным там оказалось совершенно другим.

По словам актера, его научили владеть оружием, штурмовать окопы и здания, а также ходить в походы на большие расстояния с тяжелыми рюкзаками.

Вернувшись в Украину, актер присоединился к 5-й отдельной штурмовой Киевской бригаде. Там его навыки значительно улучшились, и он получил дополнительные знания о тактике боя. Валенский признался, что раньше думал, будто война выглядит как в кино – эффектно и с героическим размахом, но реальность оказалась совсем другой.

Напомним, Андрей Валенский получил серьезное ранение на фронте.

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