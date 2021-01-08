Сушеные российские картофельные хлопья (картофельное пюре) для ВСУ - очередной случай "информационной лапши", отмечают в ведомстве.

В Министерстве обороны Украины опровергают заявление о том, что военных кормят картофельным пюре российского производства.

Читайте такжеВ Украину могут хлынуть товары из РФ из-за отсутствия подписи премьер-министра - ИвановОб этом сообщается на странице оборонного ведомства в Facebook.

"Картофель сушеный" не входит в перечень продуктов, используемых для организации питания личного состава ВСУ. Соответственно, это касается всего объявленного ряда "сушеных картофельных хлопьев" (картофельного пюре) и т.д.", - говорится в сообщении.

В Минобороны отмечают, с 2021 года питания всего личного состава Вооруженных Сил Украины организовано с использованием Каталога продуктов питания.

"Ассортимент продуктов расширен до 409 наименований. Он дает возможность поварам готовить разнообразные и вкусные блюда", - пояснили в ведомстве.

В Минобороны добавляют, что, несмотря на то, что многие вопросы необходимо решить, решение о переходе на каталог в ВСУ "окончательное и бесповоротное".

"Сушеные российские картофельные хлопья (картофельное пюре) для ВСУ" - очередной случай "информационной лапши", фейк", - отметили в ведомстве.

Что этому предшествовало

В конце декабря 2020 года директор ЧМП "Вимал" Сергей Самоненко заявил, что украинских военных кормят картофельным пюре производства Российской Федерации.

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Автор: Светлана Закелова