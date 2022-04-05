Омбудсмен Людмила Денисова обратилась в Комиссию ООН из-за издевательств военных РФ над пленными.

Среди 86 освобожденных из российского плена военнослужащих были женщины, которые в неволе были подвергнуты пыткам и жестокому обращению.

Об этом в Telegram отметила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее информации, женщин вывезли на территорию Беларуси, а затем в СИЗО в Брянске (РФ), где женщины подвергались пыткам и угрозам.

"Пленных раздевали догола в присутствии мужчин, заставляли приседать, обрезали волосы и постоянно проводили допросы, пытаясь сломать морально. Некоторых из женщин-военнопленных заставляли участвовать в съемках пропагандистских сюжетов, требуя перейти на русский язык", - подчеркнула омбудсмен.

Как отметила Денисова, такие действия со стороны РФ является нарушением статьи 13 Женевской конвенции об обращении с военнопленными, в которой обращается внимание на гуманное обращение с военнопленными. Они всегда должны быть защищенными, в частности от актов насилия или запугивания, а также от оскорблений и любопытства публики.

Украинский омбудсмен призвала Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время вторжения России в Украину и экспертную миссию, созданную государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти нарушения прав военнопленных граждан Украины.

Как сообщал УНИАН, 1 апреля председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что состоялся обмен пленными: "Благодаря достигнутым в Турции договоренностям, сегодня провели успешный обмен пленными. Нам удалось вернуть 86 наших военнослужащих, из которых 15 – женщины".

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