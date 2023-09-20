Раненый захватчик обратился к пограничникам бригады "Cтальнаой кордон" за помощью.

Украинские защитники взяли в плен чеченского разведчика. Как сообщает пресс-служба ГПСУ, событие произошло во время освобождения населенного пункта Клещиевка Донецкой области.

"В тот день бойцы штурмовой бригады "Cтальной кордон" прикрывали работу саперов и осуществляли зачистку последней улицы в Клещиевке. В сумерках пограничники обнаружили раненого вражеского военнослужащего и взяли его в плен. Выяснилось, что он сержант разведывательного подразделения батальона "Ахмат", - говорится в сообщении.

По словам военнослужащего бригады, позывной которого, "Шило", так случилось, что этот оккупант оказался позади украинских военных.

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"Мы услышали, как кто-то кричит по-русски: "Братья помогите, я "300", нужная помощь". Была темная ночь и мы не могли понять, оттуда кричат. Подсветили фонариком и увидели, что лежит... Уверял, что он - зэк, но выяснилось, что он кадровый разведчик", - рассказал "Шило".

Оккупант, получивший ранение в живот, рассказал пограничникам, его вместе с другими захватчиками направили из Бахмута в населенный пункт Клещиевка "просто посидеть в подвалах". То есть, российские командиры заверили подчиненных, что в Клещиевке будет тихо, но получилось наоборот.

Взятие пленных в Андреевке-что известно

Как сообщал УНИАН, в Андреевке взята в плен часть оккупантов во время операции по зачистке территории. В частности, после уничтожения командиров 72 ОМСБР РФ, остатки оккупантов скрывались в окруженном поселке. Бойцы третьей штурмовой подняли в небо БПЛА с громкоговорителем и командир 2-го штурмового батальона объявил ультиматум врагу: плен или смерть. После этого часть оккупантов сдалась.

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