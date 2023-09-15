Наши бойцы во время зачистки поселка через громкоговоритель обратились к бойцам РФ, которые укрылись в домах.

В Андреевке взята в плен часть оккупантов в результате проведенной операции по зачистке территории.

Об этом сообщается в Telegram 3-й штурмовой бригады Сил обороны Украины, которая освобождала населенный пункт от оккупантов.

Отмечается, что после уничтожения командиров 72 ОМСБР РФ, остатки оккупантов еще скрывались в окруженном поселке. Бойцы третьей штурмовой подняли в небо БПЛА с громкоговорителем и командир 2-го штурмового батальона объявил ультиматум врагу: плен или смерть.

В результате боевой операции часть оккупантов сдалась.

Также обнародовано видео, на котором можно услышать ультимативное обращение к российским солдатам. Событие произошло вчера, 14 сентября. Врагу сообщили, что уже сутки как поселок занято украинскими защитниками, а личный состав войск россиян сбежал с поля боя или ликвидирован, уничтожены и два их командира "Медведь" и "Шайтан".

"Мы предлагаем вам сдаться по одной простой причине – нам нужен обменный фонд. Если вы не проявите такого желания, мы вас всех уничтожим. Желания, оборудования и всего остального для этого у нас более, чем достаточно", - отметил командир 2-го штурмового батальона нашей бригады.

Врагам давали 10 минут на размышления. После этого они пополнили обменный фонд.

Освобождение Андреевки

Как сообщал УНИАН, сегодня утром Генеральный штаб ВСУ сообщил об освобождении Андреевки Донецкой области. Отмечалось, что Андреевку отвоевали в результате слаженных штурмовых действий и наши защитники сейчас закрепляются на достигнутых рубежах. Врагу были нанесены значительные потери в живой силе и технике.

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