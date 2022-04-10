Украинские военные мощно ударили по колонне вражеской техники, а также уничтожили понтонную переправу.
Видео с места событий появилось в сети.
На кадрах украинские воины показали колонну российской техники, по которой ударила украинская артиллерия. Некоторую технику удалось уничтожить прямым попаданием, еще несколько единиц уцелели, но оккупанты оставили их и сбежали.
Также воины показали остатки понтонной переправы оккупантов и технику, которая утонула в водоеме.
Как сообщал УНИАН, воины 93-й ОМБр Холодный Яр уничтожили очередную колонну техники российских оккупантов.