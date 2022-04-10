Захватчики оставили свою технику и бросились бежать во время артиллерийской атаки.

Украинские военные мощно ударили по колонне вражеской техники, а также уничтожили понтонную переправу.

Видео с места событий появилось в сети.

На кадрах украинские воины показали колонну российской техники, по которой ударила украинская артиллерия. Некоторую технику удалось уничтожить прямым попаданием, еще несколько единиц уцелели, но оккупанты оставили их и сбежали.

Также воины показали остатки понтонной переправы оккупантов и технику, которая утонула в водоеме.

Как сообщал УНИАН, воины 93-й ОМБр Холодный Яр уничтожили очередную колонну техники российских оккупантов.

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