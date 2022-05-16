Российские оккупационные войска совершили восемь атак.

На востоке украинские военные уничтожили почти 180 российских оккупантов и пять вражеских танков.

Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток".

Отмечается, что сегодня, 16 мая, российские оккупационные войска совершили восемь атак.

"Наша артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники. Кроме того, был уничтожен склад с боеприпасами", - говорится в сообщении.

Потери врага в районе ответственности ОТУ "Восток" составили: личного состава – до 178, танков – 5, БМП – 7, БТР – 2, ББМ – 2, РСЗО – 3, артиллерийских систем – 1, минометов – 2, АТТ – 5, БПЛА – 1.

Ранее Генеральный штаб ВСУ сообщил о "проколе" оккупантов на Луганщине.

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