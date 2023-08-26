Уничтоженных в Украине оккупантов не вместили бы даже 7 крупных московских стадионов "Олимпийский".

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обновил данные об общих боевых потерях РФ в войне против Украины.

С 24 февраля 2022 по 26 августа 2023 потери оккупантов среди личного состава достигли около 260 270. 640 захватчиков были ликвидированы за минувшие сутки.

Кроме этого, враг потери 4390 танков (12 за предыдущие сутки), 8539 боевых бронированных машин (+18), 5379 артиллерийских систем (+18), 726 РСЗО (+2), 497 средств ПВО (+2), 4367 БПЛА оперативно-тактического уровня (+11), 1411 крылатых ракет (+2), 7823 единицы автомобильной техники и автоцистерн (+33) и 804 единицы специальной техники.

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Неизменным осталось количество потерянных врагом самолетов (315 единиц), вертолетов (316 единиц), кораблей и катеров (18 единиц).

Потери РФ в Украине - последние новости

Силы обороны Украины проводят операции на островах в дельте Днепра, но об этом известно немногое.

По оценке Института изучения войны, российские оккупанты понесли значительные потери при недостаточной поддержке на островах в дельте Днепра. Командиры вражеского войска игнорируют жалобы личного состава о большие потери и тяжелые условия ведения боевых действий

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