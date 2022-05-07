В частности было уничтожено 8 танков, 11 боевых машин пехоты и два беспилотника.

Украинские военнослужащие из группировки "Восток" за сутки уничтожили 107 российских оккупантов.

Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток" в Facebook.

"В течение суток, 7 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки" Восток" российские фашистские войска совершили 7 атак", - говорится в сообщении.

В частности, за сутки украинские защитники уничтожили: личного состава - 107 военных РФ, танков - 8, БТР - 1, БМП - 11, МТЛБ - 4, АТТ - 5, и БПЛА - 2.

Война России против Украины

Как сообщал УНИАН, 24 февраля Россия вторглась на территорию Украины. Путин назвал войну с суверенным государством "специальной военной операцией", призванной якобы "демилитаризовать" и "денацифицировать" страну.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

Более 5 млн украинцев, спасаясь от войны, покинули свои дома и выехали за границу, еще миллионы стали внутренне перемещенными лицами.

По подсчетам ООН, по состоянию на 2 мая в результате действий российских оккупантов в Украине подтверждена поименно гибель 3153 мирных жителей. Еще 3316 человек были ранены. В ООН добавили, что большинство зафиксированных потерь среди гражданских были вызваны применением взрывчатого оружия с широкой зоной поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары.​

В Офисе генпрокурора также сообщили, что по состоянию на 5 мая в результате вооруженной агрессии России в Украине погиб 221 ребенок.

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