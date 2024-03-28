Иногда военные репортеры сообщают о вещах, которые не обязательно отвечают интересам Зеленского.

Высокопоставленный американский дипломат, ответственный за противодействие дезинформации, считает, что президент Украины Владимир Зеленский должен быть более открытым к раскрытию информации о состоянии войны в Украине. Совет прозвучал на фоне усиления боевых действий, российских успехов в ключевых сферах и ослабления международного внимания к войне, пишет Politico.

"Иногда украинское правительство может сопротивляться той свободе информации, которая является нормальной для нас. Но это не значит, что мы не имеем права на свободу слова", – отметил Джеймс Рубин, руководитель Центра глобального взаимодействия Государственного департамента США, который освещает пропагандистские усилия враждебных государств и других субъектов, направленные против Америки и ее союзников по всему миру.

Он добавил, что иногда военные репортеры сообщают о вещах, которые не обязательно отвечают интересам Владимира Зеленского.

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"Но в демократическом государстве, которым, как мы надеемся и все чаще видим, становится Украина, ... они могут понять, что иметь военных репортеров, освещающих войну, даже если иногда появляются плохие новости, – это гораздо лучшая жизнь, чем контролируемая среда, в которую Россия поставила весь свой народ", – подчеркнул дипломат.

По его словам, в то время как украинские и западные журналисты настаивают на расширении доступа к линии фронта, власти в Киеве ограничивают репортажи из чувствительных зон конфликта и отказывают государственному телерадиовещанию в усилении его роли на том основании, что эти ограничения служат подавлению российских дезинформационных кампаний.

Рубин предположил, что лучший доступ усилит насущную потребность Украины в большей помощи со стороны ее союзников. Он добавил, что хотя страна "движется в правильном направлении", она еще не является "полноценной демократией" с некоторыми негативными последствиями для потока информации.

Американский чиновник также обсудил совместные усилия США и их союзников в борьбе с использованием искусственного интеллекта в попытках распространять фейковые новости.

Ход войны

Всего три вида оружия способны переломить ход войны в Украине. Прежде всего, украинским защитникам нужны артиллерийские снаряды. В течение первых 18 месяцев полномасштабной войны России против Украины Соединенные Штаты были основным поставщиком артиллерийских боеприпасов для украинских подразделений.

Ранее УНИАН писал, что полномасштабная война в Украине против России продолжается, и если западные страны быстро не предоставят Киеву гораздо больше оружия, то украинское государство ждет "критическая фаза" до сентября.

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