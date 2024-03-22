Никто не может говорить украинскому государству капитулировать после двух лет войны против россиян, подчеркнули в Офисе президента.

Продолжается полномасштабная война в Украине против России, и украинское государство даже не имеет такой опции как капитуляция.

Наша страна не может капитулировать, поскольку РФ настолько ненавидит украинцев, что все равно будет уничтожать нас, искать для этого возможности через провокации, теракты, политические убийства или другие технологические спецоперации, поделился мнением советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк во время интервью "24 Каналу".

"Безусловно никто не может говорить Украине капитулировать после двух лет войны. Это нонсенс. У нас даже такой опции как капитуляция не существует...", - заявил собеседник.

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По его словам, за время полномасштабного вторжения позиция европейских лидеров эволюционировала от концепции "боимся России", и "Россия не может проиграть, потому что неизвестно, что там будет происходить" до вывода, что для Европы необходим и справедливый финал в противостоянии - поражение россиян.

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В начале марта Папа Римский Франциск сделал резонансное заявление о войне в Украине - "сильнее будет тот, кто смотрит на ситуацию, думает о людях, имеет смелость поднять белый флаг и вести переговоры".

Украинская сторона резко ответила на слова понтифика. Владимир Зеленский подчеркнул, что главарь РФ Владимир Путин не заинтересован в том, чтобы вести переговоры, а паузой на поле боя воспользуется, чтобы усилить оккупационные войска РФ.

Справка УНИАН. Капитуляция - это соглашение во время войны, которым предусмотрено прекращение одной из сторон борьбы и сдачи противнику определенной территории или конкретного органа вооруженных сил.

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