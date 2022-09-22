Нашей авиацией нанесен 21 удар по врагу с неба.

Морскими пехотинцами уничтожен вражеский вертолет Ми-24 и два вражеских шпиона типа "Орлан-10".

Об этом в Facebook сообщает оперативное командование "Юг".

"Нашей авиацией нанесен 21 удар по врагу с неба, а морскими пехотинцами уничтожен вражеский вертолет Ми-24 с земли в районе Костромки", - сказано в сообщении.

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Также сообщают, что при попытке врага проводить воздушную разведку уничтожены два шпиона типа "Орлан-10".

Напомним, Вооруженные Силы Украины еще на один шаг приблизились к победе над РФ, которая 24 февраля начала полномасштабное вторжение. Защитники нашей страны "отминусовали", еще 300 оккупантов за сутки 20 сентября.

В целом с начала полномасштабной войны украинские военные уничтожили 217 вертолетов российских захватчиков. Кроме того, враг понес потери и в самолетах - их ВСУ удалось превратить в металлолом аж 253 единицы, за прошедшие сутки - плюс один.

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