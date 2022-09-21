Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

Вооруженные силы Украины еще на один шаг приблизились к победе над РФ, которая 24 февраля начала полномасштабное вторжение. Защитники нашей страны "отминусовали" еще 300 оккупантов, пришедших с войной.

Об этом говорится на странице Генштаба в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 21.09 ориентировочно составили:

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личного состава - около 55110 (+300) человек ликвидировано,

танков - 2227 (+11) ед,

боевых бронированных машин - 4748 (+24) ед,

артиллерийских систем - 1340 (+17) ед,

РСЗО - 318 (+0) ед,

средства ПВО - 168 (+0) ед,

самолетов - 253 (+1) ед,

вертолетов - 217 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 932 (+7),

крылатые ракеты - 239 (+0),

корабли / катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 3610 (+23) ед,

специальная техника - 125 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении. Данные уточняются, добавили в Генштабе.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Генштаб подтвердил "демилитаризацию" комендатуры в Сватово и складов в Мелитополе.

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