ВСУ / facebook.com/GeneralStaff.ua

Вооруженные силы Украины еще на один шаг приблизились к победе над РФ, которая 24 февраля начала полномасштабное вторжение. Защитники нашей страны "отминусовали" еще 300 оккупантов, пришедших с войной.

Об этом говорится на странице Генштаба в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 21.09 ориентировочно составили: 

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  • личного состава - около 55110 (+300) человек ликвидировано,
  • танков - 2227 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин - 4748 (+24) ед,
  • артиллерийских систем - 1340 (+17) ед,
  • РСЗО - 318 (+0) ед,
  • средства ПВО - 168 (+0) ед,
  • самолетов - 253 (+1) ед,
  • вертолетов - 217 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 932 (+7),
  • крылатые ракеты - 239 (+0),
  • корабли / катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3610 (+23) ед,
  • специальная техника - 125 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении. Данные уточняются, добавили в Генштабе.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Генштаб подтвердил "демилитаризацию" комендатуры в Сватово и складов в Мелитополе.

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