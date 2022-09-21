Вооруженные силы Украины еще на один шаг приблизились к победе над РФ, которая 24 февраля начала полномасштабное вторжение. Защитники нашей страны "отминусовали" еще 300 оккупантов, пришедших с войной.
Об этом говорится на странице Генштаба в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 21.09 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 55110 (+300) человек ликвидировано,
- танков - 2227 (+11) ед,
- боевых бронированных машин - 4748 (+24) ед,
- артиллерийских систем - 1340 (+17) ед,
- РСЗО - 318 (+0) ед,
- средства ПВО - 168 (+0) ед,
- самолетов - 253 (+1) ед,
- вертолетов - 217 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 932 (+7),
- крылатые ракеты - 239 (+0),
- корабли / катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3610 (+23) ед,
- специальная техника - 125 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении. Данные уточняются, добавили в Генштабе.
Ранее УНИАН уже сообщал, что Генштаб подтвердил "демилитаризацию" комендатуры в Сватово и складов в Мелитополе.