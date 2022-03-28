В частности, в Киевской области – 41,6 тысячам потребителей, Сумской области – свыше 32 тысяч потребителей, Херсонской области – 11 тысяч потребителей, Харьковской области – 9 тысяч потребителей, Запорожской и Николаевской областях – по 4 тысячи потребителей.

Украинские энергетики вернули свет 106 тысячам потребителей.

Об этом пресс-служба Минэнерго сообщает в Facebook.

"За минувшие сутки восстановлено электроснабжение более 106,6 тысячам потребителей. В частности, в Киевской области – 41,6 тысячам потребителей, Сумской области – свыше 32 тысяч потребителей, Херсонской области – 11 тысяч потребителей, Харьковской области – 9 тысяч потребителей, Запорожской и Николаевской областях – по 4 тысячи потребителей", - говорится в сообщении.

Однако в некоторых районах аварийно-восстановительные работы затруднены или исключены из-за активизации боевых действий и возникновения новых повреждений. В Украине остаются обесточенными более 1421 населенных пунктов и около 11,5 тысяч трансформаторных подстанций. Всего более 844 тысяч потребителей, а 388,7 тысяч потребителей остаются без газа, рассказали в ведомстве.

Напомним, Минэнерго просит украинцев по возможности оплачивать счета за электроэнергию. Всего во время войны расчеты за электроэнергию упали на 60%.

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