Всего во время войны расчеты за электроэнергию упали на 60%.

Министерство энергетики призывает украинцев по возможности рассчитываться за потребленную электроэнергию, что позволит энергосистеме страны продолжить работу.

Об этом в интервью "Экономической правде" сказал министр Герман Галущенко.

"Важно, чтобы те регионы, где люди имеют возможность платить за энергоснабжение, не пренебрегали своими обязательствами, потому что поддержка энергосистемы очень важна сегодня", – сказал Галущенко.

Он добавил, что в целом во время войны расчеты за электроэнергию упали на 60%. Это касается как населения, так и бизнеса.

В связи с этим энергокомпании не имеют средств на закупку топлива, ремонты и выплату заработной платы энергетикам.