Украина в значительной степени полагается на беспилотные системы.

Пока Украина опасается, что США могут отказаться от военной поддержки, стране приходится полагаться на собственные силы. В связи с этим был запущен проект "Линия дронов", который в будущем может иметь даже большее значение для Киева, чем когда-либо, пишет The New York Times.

Чем является проект "Линия дронов"

В издании напомнили, что проект "Линия дронов" предусматривает создание беспилотных систем, собираемых в Украине, в основном небольших дронов-камикадзе, которыми операторы могут легко уничтожать врага удаленно. Журналисты считают, что эта программа еще раз напоминает о способности Украины к инновациям во время войны.

"Это уже не человек против человека", - сказал в разговоре с журналистами командир украинского отряда операторов БПЛА по имени Артем.

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В издании подчеркнули, что Украина в значительной степени полагалась на беспилотные системы еще до начала проекта "Линия дронов". Аналитики рассказали журналистам, что сейчас около 70% всех потерь в войне с обеих сторон наносят именно БПЛА - больше, чем все остальное оружие вместе взятое.

Журналисты выяснили, что украинцы собирают беспилотники внутри страны из компонентов, в основном произведенных в Китае. Украинские военные рассказали, что "Линия дронов" является планом "Б" для Украины на случай, если переговоры о завершении войны провалятся.

Роль беспилотников на войне в Украине

В издании добавили, что беспилотники являются доминирующим типом оружия не только со стороны Украины, но и России. У Москвы есть преимущество в количестве дронов, а у Киева - в качестве. Среди новаторских идей Украины - полеты дронов-ретрансляторов для увеличения радиуса действия ударных БПЛА, а также использование дронов на оптоволокне.

Военный аналитики в разговоре с журналистами подчеркнули, что ставка Украины на использование беспилотников уже принесла свои плоды. Главный плюс такого подхода заключается в том, что потери среди украинцев заметно снижаются. Помимо этого Украине легче найти операторов БПЛА, чем пехотинцев.

Старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Майкл Кофман в разговоре с журналистами заявил, что "Линия дронов" оказалась отличной идеей. По его словам, главной целью проекта является создание сил, которые могут блокировать большие участки фронта и поддерживать себя без помощи США. Тем не менее он подчеркнул, что Украине все еще приходится полагаться на Вашингтон в плане систем противовоздушной обороны.

Командир полка "Ахиллес" поделился, что в будущем проект "Линия дронов" будет только расширяться. Тогда опытные операторы БПЛА смогут делиться опытом с солдатами других подразделений.

Другим преимуществом использования БПЛА является их стоимость по сравнению с другими видами оружия. В издании отметили, что дроны в основном стоят от 500 до 750 долларов за единицу, а артиллерийские снаряды большого калибра стоят примерно по 3000 долларов.

В издании резюмировали, что беспилотники уже стали главным оружием на войне между Украиной и Россией. Это заставило другие страны последовать примеру и сосредоточиться на производстве дронов.

Дроны на войне в Украине - другие новости

Ранее стало известно, что РФ тестирует на фронте новый наземный дрон "Вольчанин". По состоянию на сейчас изготовлено уже четыре такие платформы.

Кроме того, специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей (Флеш) Бескрестнов рассказал, что дроны типа "шахед" по-прежнему представляют основную угрозу на войне в Украине. Также он заявил, что против дронов на оптоволокне пока нет контррешения.

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