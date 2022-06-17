Охота на российских оккупантов продолжается, отметили военные.

Артиллеристы Десантно-штурмовых и Сухопутных войск ВСУ нанесли удар по месту базирования реактивных систем залпового огня российских захватчиков.

Об этом говорится в сообщении командования ДШВ ВСУ.

Украинские десантники сообщили, что были уничтожены две реактивные системы залпового огня БМ-27 "Ураган" калибра 220 мм.

Охота на российских оккупантов продолжается – отметили военные.

О БМ-27 "Ураган"

Система несет 16 реактивных снарядов массой по 280 кг каждый, которые способна выпустить одним махом за 20 секунд.

Армия РФ часто использует РСЗО "Ураган" для дистанционного минирования. В сравнении с "Градом", который, в среднем, имеет дальность стрельбы около 20 км, "Ураган" стреляет на 30-35 км и использует более мощные реактивные снаряды с мощными боевыми частями.

Ранее УНИАН сообщал, что украинские защитники начали использовать на передовой новейшую украинскую реактивную систему залпового огня "Буревій". Внешне она подобна "Урагану", но имеет ряд особенностей.

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