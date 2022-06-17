Артиллеристы Десантно-штурмовых и Сухопутных войск ВСУ нанесли удар по месту базирования реактивных систем залпового огня российских захватчиков.
Об этом говорится в сообщении командования ДШВ ВСУ.
Украинские десантники сообщили, что были уничтожены две реактивные системы залпового огня БМ-27 "Ураган" калибра 220 мм.
Охота на российских оккупантов продолжается – отметили военные.
О БМ-27 "Ураган"
Система несет 16 реактивных снарядов массой по 280 кг каждый, которые способна выпустить одним махом за 20 секунд.
Армия РФ часто использует РСЗО "Ураган" для дистанционного минирования. В сравнении с "Градом", который, в среднем, имеет дальность стрельбы около 20 км, "Ураган" стреляет на 30-35 км и использует более мощные реактивные снаряды с мощными боевыми частями.
Ранее УНИАН сообщал, что украинские защитники начали использовать на передовой новейшую украинскую реактивную систему залпового огня "Буревій". Внешне она подобна "Урагану", но имеет ряд особенностей.