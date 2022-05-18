По последним данным Генштаба ВСУ, с начала войны украинские воины сбили 202 вражеских самолета.

Силы противовоздушной обороны Украины сбили еще один российский самолет.

Об этом 57-я отдельная мотопехотная бригада имени кошевого атамана Костя Гордиенко сообщает в Facebook.

"По данным штаба 57 отдельной мотопехотной бригады, 18 мая 2022 года подразделением противовоздушной обороны был сбит российский военный самолет", - говорится в сообщении.

Потери России в Украине

С момента полномасштабного вторжения в Украину российская оккупационная армия потеряла 28 300 солдат. Обновленную статистику потерь РФ опубликовал пресс-центр Генштаба ВСУ:

личного состава - около 28 300 человек (+400);

танков - 1251 единица (+16);

боевых бронированных машин - 3043 единицы (+16);

артиллерийских систем - 586 единиц (+8).

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