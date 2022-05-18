Силы противовоздушной обороны Украины сбили еще один российский самолет.
Об этом 57-я отдельная мотопехотная бригада имени кошевого атамана Костя Гордиенко сообщает в Facebook.
"По данным штаба 57 отдельной мотопехотной бригады, 18 мая 2022 года подразделением противовоздушной обороны был сбит российский военный самолет", - говорится в сообщении.
Підрозділом протиповітряної оборони було збито російський військовий літак
Потери России в Украине
С момента полномасштабного вторжения в Украину российская оккупационная армия потеряла 28 300 солдат. Обновленную статистику потерь РФ опубликовал пресс-центр Генштаба ВСУ:
- личного состава - около 28 300 человек (+400);
- танков - 1251 единица (+16);
- боевых бронированных машин - 3043 единицы (+16);
- артиллерийских систем - 586 единиц (+8).