Дроны и "бусы" от "Метинвеста" будут использоваться для мониторинга украинской границы.

Группа компаний "Метинвест" передала украинским военнослужащим очередную партию помощи на общую сумму 18 млн грн – 10 дронов с дальностью полета 9 км, которые оборудованы тепловизорами, 10 полноприводных авто Volkswagen transporter и 20 автомобилей скорой помощи Fiat Ducato. Передача состоялась в рамках милитарной инициативы бизнесмена Рината Ахметова "Стальной фронт".

Дроны и "бусы" будут использоваться для мониторинга украинской границы. Для этого их оборудуют специальными мониторинговыми комплексами. Кроме этого, за ситуацией на наших границах будут следить и дроны с тепловизорами.

"Мы передаем пограничникам авто, на которые будут установлены специальные комплексы для того, чтобы ребята могли патрулировать границы даже в труднодоступных местах. Также передаем комплексы Autel с тепловизорами – ведь знаем, что это сейчас особенно актуально в восточных регионах", – отметил руководитель проектного офиса компании "Метинвест" Александр Водовоз.

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"Скорые", переданные компанией, поедут в Бахмут, где сейчас горячее всего, и где эти авто сейчас нужны как никогда. До отправки на передовую все машины прошли техосмотр, поэтому каждая из них готова к выполнению задач.

"Скорые" мы покупали в Италии через своего человека – медсестру Людмилу Гудз. Она помогла нам доставить в Украину уже около 60 автомобилей "скорой" помощи. Эти 20 машин мы передаем пограничникам, ГУР, и Силам специальных операций. Надеемся, что сейчас в горячих точках, в частности в Бахмуте, эти "скорые" помогут спасать жизни. "Стальной фронт" всегда присоединяется к помощи, а эти 20 автомобилей помогут спасти жизни наших ребят", – пояснил Водовоз.

Военные объясняют: "бусы", полученные от "Метинвеста", будут использоваться непосредственно на линии государственной границы, в том числе – как подвижные наблюдательные пункты.

"То, что "Стальной фронт" сам подготовил технически машины к передаче, – это большое им спасибо. Теперь мы не будем на это терять время, и машины сразу пойдут на передовую. Там невозможно предсказать, сколько машина проживет. Она может прожить 2-3 месяца, может пол года. А может и суток не быть", – пояснил представитель ГПСУ Александр Себало.

Не меньшее значение имеют и "скорые" – ведь чем быстрее военнослужащий попадет к медикам, тем дольше будет его жизнь и меньше последствия ранения.

"Современные автомобили "скорой" помощи не просто спасают жизни. Они помогают человека потом вернуть целым и на фронт, и к семье. Поэтому это очень важно", – подчеркнул Александр Себало.

Как известно, с 24 февраля 2022 года компания "Метинвест" направила на помощь стране более 3,1 млрд грн, из которых более 1,6 млрд грн – на нужды армии в рамках военной инициативы "Стальной фронт".

Компания передала защитникам 1,2 тысячи дронов: такого количества беспилотников армии не поставляет ни один частный бизнес. Кроме того, "Метинвест" передал бойцам почти 1 700 тепловизоров и 321 авто и "скорые", а для заправки машин было предоставлено более 1,1 млн литров горючего.

Напомним, за год войны предприятия SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" передали на поддержку Вооруженных сил Украины и пострадавшим от войны украинцам 5 млрд грн.