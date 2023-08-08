Армия РФ пытается вернуться на старые позиции вблизи Старомайорского и ведет попытки наступления вблизи Марьинки и Клещеевки Донецкой области.

В эти сутки украинские военные не дали врагу продвинуться и продолжили отражать российские атаки на нескольких направлениях. Как сообщает Генштаб ВСУ, в течение суток на фронте произошло около 20 боевых столкновений с врагом.

Так, на Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки, а на Бахмутском - удерживают оборону, успешно отражая атаки противника на окраинах Клещеевки Донецкой области.

Кроме того, на Авдеевском направлении враг плотно укрывает огнем авиации и артиллерии позиции украинских военных. Несмотря на это, украинские защитники успешно отбили атаки россиян в районах Авдеевки и Северного Донецкой области.

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На Шахтерском направлении враг в очередной раз пытался восстановить утраченное положение в районе Старомайорского, однако эти попытки оказались безуспешными.

В то же время, силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Там украинские защитники закрепляются на достигнутых рубежах и ведут контрбатарейную борьбу.

Война в Украине - ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, по данным Минобороны, в течение прошлой недели эпицентром боевых действий были восточные направления. Там ситуация крайне сложная, ведь россияне бросили все силы, чтобы остановить украинское наступление. В частности, ощутимо увеличилось количество вражеских обстрелов - около 9 тысяч за неделю. Врагом было использовано около 500 тысяч боеприпасов.

Однако, под плотными обстрелами ВСУ не дают врагу продвигаться на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там продолжаются тяжелые бои. Также продолжается наступление украинских войск на Бахмутского направления. Оно очень осложнено минированием и обстрелами.

В то же время, украинская армия в течение недели имела тактический успех на направлении Малая Токмачка и Работино Запорожской области. Сейчас войска закрепляются на достигнутых рубежах.

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