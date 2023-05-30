Оккупанты вывели в Черное море 7 кораблей.

РФ наращивает в Черном море количество ракетоносителей. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные пресс-центром командования Военно-Морских сил ВС Украины.

В частности, по состоянию на 11: 30, в акватории на боевом дежурстве находится семь вражеских кораблей. Из них четыре - носители крылатых ракет "Калибр", общий залп которых до 34 ракет.

В то же время в Азовском и Средиземном морях обстановка – без изменений.

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Какая динамика в Черном море-последние данные

Вчера, 29 мая, РФ вывела в Черное море ракетоносители с "Калибрами". Утром на боевое дежурство в акватории был один надводный ракетоноситель (залп - до 8 ракет).

Чуть позже враг увеличил количество носителей до двух (залпом до 16 "калибров"), а ближе к одиннадцати утра украинские военные зафиксировали в Черном море уже три ракетоносителя - два надводных и подводный, залп которых составлял 20 ракет.

Уже вечером понедельника противник совершил ротацию-вывел на дежурство еще один подводный ракетоноситель, а надводный (один из предыдущих) завел в пункт базирования.

В результате, по состоянию на 21.00, в Черном море находилось три корабля с 16-ю "Калибрами" - надводный и два подводных.

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