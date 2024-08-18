На атакованном российском комбинате хранились нефть и нефтепродукты, которые поставлялись также и для нужд армии РФ, отметили в Генштабе ВСУ.

Продолжается война в Украине, и в ночь на 18 августа нанесен удар по очередному важному объекту россиян - комбинату "Кавказ", что в Ростовской области Российской Федерации.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. "Здесь хранились нефть и нефтепродукты, которые поставлялись также и для нужд оккупационной армии РФ", - сказано в сообщении. Отмечается, что зафиксировано по меньшей мере два очага возгорания на территории объекта.

Более подробная информация о последствиях поражения уточняется. "Задача выполнена силами и средствами Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с Вооруженными силами и другими составляющими Сил обороны Украины. Мероприятия по подрыву военно-экономического потенциала Российской Федерации продолжаются", - сказано в сообщении.

В сети уже показали видео, на котором якобы запечатлены последствия удара по комбинату "Кавказ".

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Как сообщал УНИАН, ранее Силами обороны были нанесены удары по ряду нефтебаз на территории России. В частности, 30 июля, был нанесен удар по очередному стратегическому объекту российских оккупантов - поражена нефтебаза врага "Логистический центр №43" в населенном пункте Возы, Курская область РФ. По данным разведки, в результате атаки на объекте противника возник пожар.

24 июня президент Владимир Зеленский сообщал, что в России уже поражено более 30 нефтеперерабатывающих заводов, терминалов, нефтебаз.

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